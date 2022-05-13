Ученые назали фрукт, который едят долгожители

Определена важная часть рациона для достижения долголетия.

Исследователи изучили образ жизни населения полуострова Никойя в Коста-Рике. Наблюдения позволили установить, что местные жители очень любят кушать сочную, нежную и сладкую папайю, пишет EatThis.

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Естественно, что помимо нее, люди употребляют и другую еду. Они питаются большим количеством черной фасоли, риса, ямса, кукурузы, овощей и других фруктов. Тропические деликатесы богаты на антиоксиданты, витамины и минералы, влияющие на продолжительность жизни.

Популярная в Никойе папайя содержит витамины А, С, Е, которые борются с воспалениями. Здесь есть фермент папаин. Он способствует пищеварению. Фрукт также обладает бета-каротином, калием, обилием клетчатки, холином и витамином К.

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Папайя имеет силу для борьбы с сахарным диабетом и потерей зрения, снижает риски возникновения онкологии и проблем с сердцем.

Никойю относят к списку голубых зон, что означает концентрацию наибольшего количества долгожителей и людей столетнего возраста. Подобную топографическую классификацию относят к острову Окинава, провинции Ольястра, городу Лома-Линда, острову Икария.

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