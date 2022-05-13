По Европе распространяется птичий вирус H5N1: ВОЗ говорит о новой пандемии

Ветеринарные бригады не справляются с заявками по уничтожению домашних птиц.

Европа страдает из-за вируса птичьего гриппа H5N1. Только в одной Франции пришлось убить 16 миллионов зараженных птиц. На Западе этим вопросом занимаются ветеринарные бригады, которые проводят омертвление с помощью углекислого газа, пишет nv.ua.

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Из-за стремительного наплыва заявок на специалистов, одному из фермеров из Вандеи пришлось отключить охлаждение в птичнике. Таким образом больные куры умерли из-за теплового удара.

События заставляют ученых проводить испытания специализированных вакцин. Домашнюю птицу ранее не кололи от гриппа, так как считали, что только выбраковка больных особей помогает бороться с проблемой. Кроме этого, массовая иммунизация вызывает опасения из-за возможной мутации вируса и поиска нового носителя. Им может стать человек. Подобные случаи фиксировались с другими штаммами. Например, в 2013 году в Китае H7N9 заболели 453 человека, умерли 175. Здесь же, 29 апреля текущего года, птичьим гриппом H3N8 заболел ребенок.

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Реакция ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что птичий грипп разновидности H5N1 может перерасти в новую всемирную пандемию, если приобретет новые свойства. Такое может случиться, если, например, утка, зараженная H5N1, станет передатчиком для субтипа гриппа А - H1N1, H1N2, H3N2.

При этом, разработка и испытание препаратов для вакцинации требуют времени и значительных денежных вливаний.

Напомним, ранее мы сообщали , что грипп может быть потомком "испанки".

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