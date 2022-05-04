Ученые нашли легкий способ обнаружения болезни Альцгемера

Разработано эффективное мобильное приложение.

Болезнь Альцгеймера поражает каждого 14 человека в возрасте от 65 лет и старше. Надежного теста на определение данного состояния не было до момента, пока ученые не создали специальное приложение для смартфона. Программа помогает определить признаки Альгеймера и других неврологических недугов благодаря фотографии глаза, пишет ucsdnews.

Читайте также: Назван новейший способ победы над анорексией

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего смогли разработать алгоритм для оценки когнитивного состояния человека. Мобильное приложение использует камеру ближнего инфракрасного излучения для вычисления точного миллиметрического размера зрачка. Такая возможность позволяет узнать больше информации о неврологических функциях человека. Например, зрачок становится больше во время решения трудных и познавательных задач. Или же когда был слышен неожиданный звук.

Для подобных манипуляций врачи используют пупиллометр, который считается золотым стандартом для измерения размеров зрачка. Представители Калифорнийского университета считают свое мобильное приложение равным упомянутому оборудованию.

Читайте также: Как избавиться от тревоги: ТОП-9 работающих способов

В планах команды – проведение тестов на пожилых людях с легкими когнитивными нарушениями. Исследователи хотят доказать эффективность разработки в скрининге ранней стадии болезни Альцгеймера.

Справка bigmir.net

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции. В этом состоянии мозг перестает выполнять свои задачи должным образом. Недуг провоцирует проблемы с памятью, мышлением и поведением.

Напомним, ранее появился способ победить болезнь Паркинсона

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.