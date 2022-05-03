Назван новейший способ победы над анорексией

Анорексия отличается от других психических расстройств уровнем смертности.

Животная модель исследования под генетическим и фармакологическим воздействием открыла для исследователей новые методы лечения анорексии, пишет Nature Neuroscience.

По данным ученых, аномальная активность в определенных мозговых контурах является основой анорексии.

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"Это состояние не имеет одобренного лечения, и его основная причина непонятна. В этом исследовании мы работали с животной моделью, которая имитирует многие характеристики, наблюдаемые у людей, - говорит Юн Сюй, профессор педиатрии, питания, молекулярной и клеточной биологии в колледжи Бейлора.

Исследователи наблюдали за взаимодействием дофаминовых и сертониновых нейронов при регулировке питания. Сила сигнала по этой цепочке определяла количество еды, которое употребляли животные. Во время сильного воздействия они кушали меньше. Позже теорию проверили на мышах. Определено, что дофаминово-серотониновый тандем был суперактивным у особей с анорексией, по сравнению с представителями контролированной группы. Факт позволил объяснить отсутствие аппетита у животных и чрезмерные физические нагрузки. Кроме того, светила науки определили важность гена DRD1.

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"Результаты показали, что фармакологическое угнетение рецептора DRD1 помогает снизить гиперактивность цепи, и этот подход может иметь клиническое применение. Мы обнаружили, что лекарства, влияющие на активность рецептора DRD1, могут эффективно предотвращать анорексию и потерю веса на животных моделях. Эти результаты поддерживают исследования по разработке аналогичного терапевтического подхода для людей с анорексией", - сказано в сообщении.

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