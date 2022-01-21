Новое генетическое исследование: Употребление алкоголя может напрямую вызвать рак

Десятилетнее исследование нашло прямую связь между алкоголем и развитием рака.

| Автор: Максим Григорьев

Большое генетическое исследование, отслеживающее 150 000 человек в течение более десяти лет, подтвердило прямую причинно-следственную связь между употреблением алкоголя и развитием рака. Выводы, в частности, связывают рак пищевода и рак головы и шеи с употреблением алкоголя.

Читайте также: Предложен простой способ сократить потребление алкоголя

Хотя исследователи указывали на связь между употреблением алкоголя и раком в течение многих лет, было сложно точно понять, как именно алкоголь вызывает рак, в отличие от многих вредных факторов образа жизни, которые часто совпадают с употреблением алкоголя.

Злоупотребление алкоголем часто связано с плохим питанием, курением и отсутствием физических упражнений — всеми факторами, которые, как известно, повышают риск развития рака. Поэтому некоторые предполагают, что именно эти факторы в основном объясняют любую корреляцию, наблюдаемую между потреблением алкоголя и раком.

В этом новом исследовании был использован новый подход к изучению связи между алкоголем и раком путем сосредоточения внимания на вариантах генов, которые, как известно, связаны с более низким уровнем потребления алкоголя.

Читайте также: Исследование: Женщины догоняют мужчин по потреблению алкоголя

Известно, что два распространенных генетических варианта снижают переносимость алкоголя человеком. Они снижают способность человека расщеплять ацетальдегид — токсичную молекулу, образующуюся при метаболизме алкоголя в организме. Предыдущие исследования показали, что наличие этих генетических вариантов служит эффективным показателем потребления алкоголя, поскольку люди с мутациями обычно находят последствия употребления алкоголя очень неприятными.

В исследовании изучались генетические данные 150 000 китайских субъектов. Когорта завершила несколько опросов, в которых излагались их привычки употребления алкоголя, и их общие медицинские записи отслеживались более десяти лет. Оценка субъективных привычек употребления алкоголя подтвердила, что субъекты с генами низкой переносимости алкоголя потребляли значительно меньше алкоголя, чем субъекты без вариантов гена.

В целом было обнаружено, что у субъектов с одной или двумя копиями любого генетического варианта риск развития рака на 13–31% ниже. В частности, рак головы и шеи, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и печени, ранее известный как связанный с алкоголем, был обнаружен с высокой частотой у тех, кто употреблял больше алкоголя.

Кроме того, подтверждая причинно-следственную связь, исследование показало, что у тех, у кого была хотя бы одна копия варианта с низкой переносимостью алкоголя, но которые все еще регулярно употребляли алкоголь, наблюдались значительно более высокие показатели рака головы и шеи и рака пищевода. Это указывает на то, что неспособность расщеплять ацетальдегид может быть напрямую связана с повышенным риском развития рака.

"Эти результаты показывают, что алкоголь напрямую вызывает несколько типов рака, и что эти риски могут быть еще больше увеличены у людей с наследственной низкой переносимостью алкоголя, которые не могут правильно метаболизировать алкоголь", — пояснил ведущий исследователь проекта Пек Кей.

Знаменательное исследование 2018 года, проведенное учеными Кембриджского университета , прямо продемонстрировало, как повышенный уровень ацетальдегида может напрямую повредить ДНК. Эти результаты предложили правдоподобный механизм, показывающий, как потребление алкоголя может привести к раку, особенно у тех, кто не может эффективно избавиться от ацетальдегида.

Даррен Гриффин, генетик из Кентского университета, назвал новые результаты "надежными" и сказал, что они подкреплены отличными данными. Он также указал, что эта связь между алкоголем и раком является лишь одним из многих способов, которыми алкоголь может нанести вред здоровью человека.

"Дизайн исследования по своей сути изолирует тот факт, что употребление алкоголя (а не другие факторы образа жизни), по-видимому, вызывает рак", — сказал Гриффин, который не участвовал в этом текущем исследовании. "Такие исследования имеют далеко идущие последствия для выбора образа жизни, однако существует ряд других способов, которыми алкоголь может нанести вред здоровью".

Читайте также: Любая доза алкоголя может быть опасной

Другие исследователи, комментирующие новые результаты, с осторожностью отмечают, что изучаемые генетические варианты в основном встречаются в азиатских популяциях, поэтому требуется дополнительная работа, чтобы подтвердить связь в европейских популяциях. Стивен Берджесс, статистик из Кембриджского университета, подчеркнул это ограничение, призвав к дополнительным исследованиям этой ассоциации среди других этнических групп.

"Одно из ограничений этого исследования заключается в том, что вредное воздействие алкоголя на рак проявляется сильнее всего у людей, которые не могут эффективно расщеплять алкоголь». — сказал Берджесс. «Неспособность эффективно расщеплять алкоголь является общей чертой населения Восточной Азии, но менее распространена среди населения европейского происхождения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, сохраняется ли подобное вредное воздействие алкоголя на рак в популяциях европейского происхождения".

Новые результаты основаны на надежном наборе доказательств, связывающих алкоголь с повышенным риском развития рака. Поразительное исследование, проведенное в прошлом году Международным агентством по изучению рака, оценило, что около 740 000 новых случаев рака в 2020 году могут быть напрямую связаны с употреблением алкоголя. Это составляет около четырех процентов всех случаев рака во всем мире.

Напомним, ранее сообщалось, что лекарство от алкоголизма нашли в популярном обезболивающем.