Вспышки коронавируса в Китае снова угрожают Украине

Украине не получилось преодолеть пандемию коронавируса. Ежедневно в стране фиксируют до 7 тысяч заболевших.

Бушующий в Китае новый штамм коронавирусной инфекции может добраться до Украины. Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По его словам, цепочка следования вируса проста: Китай – Европа – Украина.

“К сожалению, мы не преодолели COVID-19. Люди болеют. Те, кто обращается за тестированием… Иногда в сутки мы обнаруживаем до шести, семи тысяч новых случаев "ковида". Мы сегодня видим очень плохие новости из Китайской Республики, — сказал Радуцкий.

Такое количество новых случаев заражения, по его словам, связано с отсутствием доступа у людей к коронавирусным тестам из-за пребывания на фронте и на временно оккупированных территориях. Украина обеспечена лекарством против "ковида".

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"Да, это новое лекарство Pfizer, министр Ляшко говорил, что оно есть в Украине. “Ремдесивир” и все остальное. Поэтому сегодня нашим врачам легче, чем два года назад, бороться с этим недугом. Но я бы все же не забывал правила социальной дистанции. Я понимаю, что маски сегодня это уже не очень реально, но хотя бы социальная дистанция, обработка рук, это никому не помешает. И не только от "ковида". К сожалению, COVID-19 мы не победили, хотя бы очень хотелось”, – резюмировал Михаил Радуцкий.

Напомним, Китай страдает от новой вспышки коронавируса. Местные власти проводят жесткое тестирование для выявления заболевших. Детей разлучают с родителями. И даже убивают собак. Кроме того, в сети появилась информация о мутировавшем штамме инфекции. Ее обнаружили в США и Австралии.

Также важно отметить, что украинские ученые открыли новое свойство препарата, который применяется при лечении коронавирусной инфекции.

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