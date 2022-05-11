Женщина-трансгендер впервые в истории может родить ребенка

Если операция будет успешной, бывший мужчина сможет забеременеть неестественным путем.

Один из индийских врачей хочет провести первую в истории успешную операцию по пересадке матки женщине-трансгендеру для последующей беременности с помощью ЭКО. Орган возьмут у умершей или женщины, которой удалили матке после смены пола, пишет Express.

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До этого уже была подобная попытка, но бывший мужчина умер через несколько месяцев после врачебного вмешательства.

"Я очень оптимистично настроен и уверен в успешности этой операции, которую я проведу в своей клинике. Каждая трансгендерная женщина хочет быть как можно более женственной, и конечно хочет иметь детей. Это можно сделать с помощью трансплантации матки", — говорит врач Нарендер Кошик.

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По срокам операции он не уточнил, но заверил, что все состоится очень скоро.

Стоимость пересадки матки оценивают в 50 тысяч фунтов стерлингов – примерно почти в 2 миллиона гривен. А процедуру эко – в 5 тысяч фунтов стерлингов. То есть почти в 190 тысяч гривен.

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