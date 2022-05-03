10 тысяч опасностей: названы риски глобального потепления

Климатические изменения считают предвестниками опасностей разного характера.

Изменения климата влияют на таяние ледников, появление наводнений, ураганов и засух. А также – на рост количества инфекционных болезней. Недавний случай заражения ребенка штаммом птичьего гриппа стал первым примером зоонозного патогена, но не самым громким. Ведь планета все еще борется с коронавирусом, пишет nature.com.

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Американские биологи и африканские климатологи сделали вывод, что через 50 лет человечеству грозят 10 тысяч новых вирусов. Сейчас они существуют, но пока передаются только между животными. Климат подталкивает представителей фауны к поиску новых зон обитания, которые скорее всего заняты людьми. Новые контакты могут развиваться и из-за другого подхода к сельскохозяйственной деятельности.

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По прогнозам, 3139 видов покинут свои места из-за изменения климата. И смогут передавать вирусы в 4 тысячи раз чаще. Специалисты предполагают, что описанный процесс уже происходит. Сдерживание глобального потепления не сможет ничего остановить.

Напомним, ранее исследователи определили срок, в течение которого люди смогут найти инопланетную цивилизацию.

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