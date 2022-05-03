Когда инопланетяне ответят Земле – названы сроки

Исследователи определили срок, в течение которого люди смогут найти инопланетную цивилизацию.

Астрономы Пекинского университета Вэньцзе Сун и Хэ Гао поделились своими новыми достижениями. Им удалось подсчитать, сколько времени человечество будет ждать инопланетного ответа, сообщает Universe Today.

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Срок – 400 тысяч лет. Именно столько понадобится для получения весточки от инопланетян. Такое заоблачное число вывели в рамках исследования коммуникации внеземных разумных цивилизаций CETI. Один из экспериментов показал 36 CETI во Млечном Пути. Ученые обратились к уравнению Дрейка. Это формула, по которой определяют количество цивилизаций в галактике.

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"Наличие внеземных разумных и способных к общению цивилизаций останется полностью в области гипотез до тех пор, пока не будет установлен первый контакт", – подчеркивают авторы исследования.

Напомним, ранее мы писали о странном сигнале в центре космоса.

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