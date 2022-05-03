Коронавирус снова мутировал: стоит ли опасаться

Специалисты зафиксировали новые мутации штамма "Омикрон".

В США и Австралии обнаружены ранее неизвестные подтипы коронавирусного штамма "Омикрон". Их считают более заразными и стойкими к вакцинам, а также к иммунитету ранее переболевших людей, пишет Wprost.

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Речь идет о подтипах ВА.4 и ВА.5. Впервые разновидности вируса нашли в Южноафриканской республике. Местные медики на данный момент отмечают резкий всплеск заболеваемости среди людей.

Заболевший из Австралии на днях как раз вернулся из ЮАР с "Омикроном" ВА.4. Подвариант ВА.2 обнаружили в сточных водах Мельбурна. Вирусолог Тулио де Оливейра из ЮАР предупреждает о рисках.

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"Эти подварианты могут вызвать заболевания у тех, кто уже болел COVID-19, а также у тех, кто был вакцинирован", - сказано в сообщении.

Хоть в Южноафриканской республике иммунизацию прошли 90% граждан, страна готовится к пятой волне коронавируса.

Напомним, ранее bigmir.net писал о коронавирусном нововведении в "Дії". Также мы информировали о том, что Китай страдает из-за новой вспышки коронавируса.

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