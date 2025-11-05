ИИ рассказал, что мешает людям дожить до 140 лет — и это не питание, и не гены

Хотя диагноз "стресс" невозможно встретить в официальных медицинских документах, его разрушительное воздействие на организм подтверждено множеством исследований.

Ученые считают, что человек теоретически способен прожить до 120–150 лет, однако в реальности большинство уходит из жизни гораздо раньше. Недавно один пользователь задал искусственному интеллекту вопрос: что нужно делать, чтобы дожить до 140 лет? Ответ оказался неожиданным — ИИ указал на фактор, о котором часто забывают, хотя он значительно сокращает жизнь. Об этом сообщает Lad Bible.

В Instagram кто-то поинтересовался у искусственного интеллекта секретом долголетия, и результат вызвал живой отклик. Проанализировав данные о самых возрастных людях планеты, ИИ пришел к выводу: главным врагом долголетия является хронический стресс.

Согласно его ответу, постоянное нервное напряжение удерживает организм в состоянии "тревоги" круглые сутки, мешая телу отдыхать и восстанавливаться. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, хронический стресс способен вызывать головные боли, головокружение, проблемы с пищеварением, боли в груди и учащенное сердцебиение. Когда подобное состояние длится месяцами или годами, тело испытывает непрерывное истощение.

Результаты нидерландского исследования 2010 года также показали, что повышенный уровень гормона кортизола напрямую связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Яркий пример — француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня. Она не вела образ жизни аскета: курила, ела шоколад и пила вино. Но при этом отличалась удивительным спокойствием и отсутствием тревог, что, вероятно, стало ключевым фактором ее долголетия.

Таким образом, полностью победить старение пока невозможно, однако поддержание низкого уровня стресса, умеренная физическая активность, сбалансированное питание и общение с людьми — принципы, характерные для так называемых "голубых зон" — способны максимально приблизить человека к пределу человеческой жизни.

