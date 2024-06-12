Сколько нужно спать, сидеть и ходить: точный ответ

Регулярные занятия физическими упражнениями умеренной и высокой интенсивности способствуют укреплению сердечной мышцы.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые проанализировали данные о физической активности около 2400 человек в возрасте от 40 до 75 лет в Нидерландах. Исследование проводилось после того, как участники в течение недели использовали трекеры и прошли обследование. Затем они были введены в специальный алгоритм. Вычислено "оптимальное" время, которое нужно уделять различным видам деятельности для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

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Рекомендации по времени на физическую активность и отдых могут быть следующими: 6 часов 10 минут для сидения в течение дня, 8 часов 20 минут на сон. Рекомендуемое время для ходьбы или бега составляет 2 часа 10 минут.

"Сон - это важный "восстановительный" процесс для организма, и плохой сон может иметь многочисленные последствия для здоровья сердца, в частности, косвенно влиять на выбор того, что и когда мы едим, а также на нашу физическую активность", - говорят эксперты.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если бросить курить.

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