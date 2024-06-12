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"Белая смерть": из-за чего умирают почти 2 млн людей каждый год
Большинство населения мира употребляет значительно больше соли, чем рекомендуется. Украина не является исключением. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средний мировой уровень потребления натрия оценивается в 4310 мг в день (эквивалент 10,78 г соли). Это ведет к почти 2 миллионам смертей ежегодно.
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Львиная доля соли в нашем рационе поступает из обработанных продуктов или излишне соленой еды. Однако есть веские причины уменьшить количество соли в нашем рационе:
- Ограничение соли помогает поддерживать здоровое кровяное давление, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Соленый рацион способствует задержке воды в организме, что может увеличить нагрузку на почки.
- Чрезмерное употребление соли может привести к выведению кальция из организма, что повышает риск остеопороза.
- Уменьшение соли может помочь контролировать аппетит и способствовать здоровому питанию, что уменьшает риск лишнего веса.
- Снижение соли позволяет вернуть чувствительность к вкусам еды.
- Сбалансированный рацион с умеренным количеством соли способствует нормализации водно-солевого баланса в организме, улучшает пищеварение и уровень энергии.
Напомним, ранее мы писали о том, какой сыр лучше кушать для здоровья костей.
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