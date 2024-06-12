Лучший для костей: какой сыр можно кушать

Сыр является источником нескольких важных питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья костей.

| Автор: Соколенко Виктория

Остеопороз – это состояние костей, которое существенно увеличивает риск переломов. С возрастом частота этого заболевания возрастает, особенно у женщин старше 50 лет. Доктор Джеймс Топилоу, специалист по ревматологии в Медицинском центре Университета Хакенсак, отметил, что для профилактики остеопороза полезно употреблять сыр.

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Пармезан является отличным источником кальция, который играет ключевую роль в здоровье костей, помогая им оставаться крепкими и предотвращая развитие остеопороза. Доктор Топилоу отмечает, что унция пармезана также содержит более 8 граммов белка, который необходим для строительства и "ремонта" костей.

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