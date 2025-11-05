Сыр может замедлять старение мозга и снижать риск деменции

По статистике ВОЗ, в 2021 году деменцией были поражены свыше 50 миллионов человек, а к 2050 году это число может утроиться. На этом фоне исследователи обратили внимание на роль сыра.

| Автор: Соколенко Виктория

Регулярное употребление сыра хотя бы раз в неделю может заметно снизить риск развития деменции — болезни, от которой, по данным ВОЗ, страдают десятки миллионов людей по всему миру. К такому выводу пришли японские ученые, результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

Деменция представляет собой группу нейродегенеративных нарушений, вызывающих ухудшение памяти, мышления и способности к повседневной деятельности. Причиной служит постепенная гибель нейронов мозга, ускоряющая возрастное снижение когнитивных функций.

В исследовании приняли участие около 8 тысяч японцев младше 65 лет. Анализ показал: у тех, кто ел сыр хотя бы раз в неделю, риск деменции был на 24% ниже, чем у тех, кто его полностью исключал из рациона. Разница между группами составила 1,06% (3,4% против 4,45%), что эквивалентно примерно десяти предотвращенным случаям на тысячу человек. Кроме того, у уже заболевших регулярное потребление сыра задерживало проявление симптомов в среднем на неделю.

Ученые объясняют эффект богатым составом продукта. Сыр содержит белки, аминокислоты и жирорастворимые витамины, включая витамин K2, который регулирует уровень кальция и поддерживает здоровье сосудов, а значит — и мозга.

При анализе были учтены диета, образ жизни и социальные факторы, однако связь между употреблением сыра и более низким риском деменции сохранялась. Вид продукта особого значения не имел — чаще всего участники выбирали плавленый сыр (82,7%).

Исследователи отмечают, что выводы носят предварительный характер и требуют дальнейшей проверки, чтобы определить оптимальную частоту и виды сыра, наиболее полезные для мозга. Тем не менее уже сейчас специалисты подчеркивают: ферментированные молочные продукты, включая сыр, способны благоприятно влиять на когнитивное здоровье и заслуживают места в ежедневном рационе.

