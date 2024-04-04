Для чего нужен протеин: польза и вред четко и по полочкам

Что такое протеин и что он делает с телом. Для чего нужен протеин мужчинам и женщинам.

| Автор: Соколенко Виктория

Идея здорового способа жизни всегда пользовалась невероятной популярностью. Люди решаются на абонементы в тренажерках для достижения идеального тела. Однако, в теме задействовано много связующих частей. Нужны не только просто тренировки. Но и правильная пища, нормальный режим сна. Стоит отметить, что индустрия спорта предлагает способы для того, чтобы легче мечты воплотились в жизнь. Речь о спортивном питании. Сегодня bigmir.net расскажет обо всех подводных камнях протеина.

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ДИСКЛЕЙМЕР: решайтесь на прием протеина только после консультации с лечащим врачом и тренером в индивидуальном порядке. Самостоятельно принимать добавку не стоит!

Что такое протеин и для чего он нужен

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Protein в переводе с английского означает "белок". То есть, протеин является компонентом, который люди получают с едой. Только в спортивном смысле он представляется в очищенном виде, без лишнего.

Белок нужен каждому. Однако, для спортивных людей потребность больше. В частности, из-за стремления набрать мышечную массу. Но из-за физиологии или недостатка времени, многим не удается получить белок из блюд. Тут на помощь приходит протеин. Протеин можно смешать с водой/напитком и выпить. Так организм восполнит свой пробел по строительному материалу для мышц.

В целом, качественные биологически активные добавки из натуральных компонентов не угрожают человеку. Если пить больше нормы, тогда может быть сыпь на коже, аллергические реакции и расстройства пищеварения. Еще – лишний вес.

Как протеин влияет на женский организм

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Он может помочь с быстрым восстановлением энергии после занятий. Нормализирует баланс белка и способствует его нормальному усвоению. К тому же, дает работу процессам регенерации и увеличению мышц. Главное, они защищены от разрушений. Организм укрепляет свои защитные свойства за счет быстрой доставки питательных элементов к органам и тканям. И еще, как говорится в открытых источниках, позволяет снизить аппетит и застраховаться от лишних перееданий. Переваривание протеина требует больше энергозатрат. Потому, при увеличенном употреблении белка ускоряется похудение при сушке.

Девушкам могут советовать протеин из яичного белка. Он стимулирует рост мышц, помогает и в развитии. Учтен аспект безопасности из-за отсутствия молочных продуктов для тех, у кого непереносимость лактозы. В нем мало углеводов, что подойдет при наличии сахарного диабета. У изолята яичного белка мягкий вкус.

Но снова, добавление протеина не обходится без негативных сторон, таких как нарушение работы почек или печени, потеря кальция. Другие последствия мы озвучили выше.

Что дает протеин для мужчин

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Аминокислоты в составе белковых порошков позитивны. Представители сильного пола могут быстро нарастить объем мышц, держать организм в тонусе. При рациональном приеме еще можно привести в норму обменные процессы, прокачать выносливость, добавить силовые показатели на тренировках. Так же притупляется чувство голода.

Если добавки качественные, то негативное влияние сводится к нулю.

Как протеин влияет на потенцию

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Протеин/белково-углеводные гейнеры не угнетают потенцию. Исключение составляют соевые. Они довольно популярны и имеют в составе фитоэстрогены. Они похожи по влиянию с женскими половыми гормонами. Отмечается, что регулярный прием соевого протеина способно привести к падению уровня тестостерона, проблемным моментам с эрекцией, набором нежелательной массы женского типа.

Кому нельзя принимать протеин

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Не рекомендуется добавка для беременных и кормящих мам. Много споров существует о подростках. Некоторые тренеры рекомендуют добавление протеина в рацион с 15-16 лет. Однако, производители, в большинстве, указывают на упаковках возраст в 18 лет. Маркировка оправдана, так как есть вероятность нарушения обмена веществ в крепнущем организме.

Еще не следует пить:

При непереносимости белка или других конкретных компонентов в разновидностях протеиновых добавок.

Тяжелых заболеваниях почек.

Дисбактериозе в кишечнике.

В который раз повторим, протеин – не конфета. Потому, перед началом его употребления консультация со специалистами крайне необходима. Даже если вы для себя на берегу видите позитивные последствия. Их могут затмить проблемы, о которых вы могли не знать.

Напомним, ранее мы писали о том, как оценить собственный вес и что делать дальше.

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