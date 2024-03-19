6 продуктов, которые никогда не стоит кушать

Подходите к питанию более внимательно.

| Автор: Соколенко Виктория

Неоднократные исследования показали, что продукты, которые проходят масштабное фабричное производство, вредны и уму и телу. Диетолог Роб Хобсон очертил вопрос более конкретнее, сообщает New York Post.

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В сахарных хлопьях для завтрака содержится высокая концентрация сахара. Их мягка текстура позволяет переесть. Полезны менее сладкие злаки. Бекон, хот-доги, салями при чрезмерном употреблении приносят проблемы. Красное и обработанное мясо чреваты риском рака кишечника. Ветчина и салями, увеличивают риск развития колоректального рака. Если нравятся чипсы, тогда нужно выбирать простые варианты, в них меньше добавок, усилителей и эмульгаторов.

"Я бы посоветовал просто есть кусочки настоящего сыра, чтобы получить питательную пользу от более натурального, менее обработанного продукта", - сказал он.

Ежедневное употребление газировки влияет на кишечные бактерии и приводит к толерантности к глюкозе. В фасованной выпечке есть много насыщенных жиров, сахара, до 5 эмульгаторов, стабилизаторы, желирующие агенты. Полезнее будет батончик из прессованных фруктов и орехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что найдена диета, которая упрощает жизнь людям.

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