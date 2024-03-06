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70 летний мужчина съел более 34 тыс бургеров за жизнь
70-летний Дональд Горске за свою жизнь съел 34128 бигмаков. Первый гамбургер мужчина попробовал в 1972 году. Об этом сообщается в Книге рекордов Гиннесса.
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Он сохранил все чеки и упаковки от всего съеденного. Раньше мужчина мог съедать до 9 таких бутербродов за день, сейчас – два. Дональд пробовал и Burger King Whopper, но для него это оказалось не то. Энтузиаст пропускает завтрак. Может себе позволить небольшой вечерний перекус в виде мороженного, фруктового батончика или картофельных чипсов. Мужчина ранее любил лобстеры, но в последний раз позволял из себе более 28 лет назад.
Рекордсмен говорит, что его необычный рацион не навредил здоровью. Поддержка фигуры идет за счет воздержания от картошки фри.
"Многие думали, что я уже мертв, но вместо этого я уже 24 года являюсь рекордсменом - одним из самых продолжительных рекордсменов Книги рекордов Гиннеса, так что для меня это очень круто", - похвастался Дональд Горске.
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина 40 лет живет с чужим сердцем.
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