70 летний мужчина съел более 34 тыс бургеров за жизнь

Мужчина продлил свой рекорд, съев еще 728 гамбургеров в прошлом году.

| Автор: Соколенко Виктория

70-летний Дональд Горске за свою жизнь съел 34128 бигмаков. Первый гамбургер мужчина попробовал в 1972 году. Об этом сообщается в Книге рекордов Гиннесса.

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Он сохранил все чеки и упаковки от всего съеденного. Раньше мужчина мог съедать до 9 таких бутербродов за день, сейчас – два. Дональд пробовал и Burger King Whopper, но для него это оказалось не то. Энтузиаст пропускает завтрак. Может себе позволить небольшой вечерний перекус в виде мороженного, фруктового батончика или картофельных чипсов. Мужчина ранее любил лобстеры, но в последний раз позволял из себе более 28 лет назад.

Фото - guinnessworldrecords.com

Рекордсмен говорит, что его необычный рацион не навредил здоровью. Поддержка фигуры идет за счет воздержания от картошки фри.

Фото - guinnessworldrecords.com

"Многие думали, что я уже мертв, но вместо этого я уже 24 года являюсь рекордсменом - одним из самых продолжительных рекордсменов Книги рекордов Гиннеса, так что для меня это очень круто", - похвастался Дональд Горске.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина 40 лет живет с чужим сердцем.

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