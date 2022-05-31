В мире зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

Оспа обезьян унесла первую жизнь в 2022 году.

В Нигерии от обезьяньей оспы умер 40-летний пациент. Мужчина имел сопутствующую болезнь и принимал иммунодепрессанты. До текущего момента в стране фиксировали летальные случаи от недуга в 2019 году, сообщает thestreetjournal.org.

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В местном центре по контролю над заболеваниями отмечают, что на конец мая зарегистрировали 21 подтвержденный случай оспы обезьян. Специалисты не увидели нового или атипичного способа передачи вируса, а также изменений в его клинических проявлениях.

Больше всего от такого вида оспы страдает Конго. Здесь болезнь считают эндемичной. В Демократической Республике подтвердили 465 случаев заражения. Такое количество больных связывают с употреблением в пищу мертвых обезьян и грызунов.

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Тем временем, американский предприниматель и общественный деятель, филантроп Билл Гейтс считает, что сильно опасаться оспы обезьян не стоит. По его мнению, она не сможет стать новой пандемией.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 257 случаев заболевания и примерно 120 подозрений на инфицирование в 23 странах, где вирус не является часто возникающим.

Напомним, ранее МОЗ дало официальный комментарий об обезьяньей оспе в Украине.

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