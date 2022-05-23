Оспа обезьян у человека - все, что известно сейчас

Оспа обезьян у человека - как передается, симптомы, лечение, фото.

После 3 лет затишья оспа обезьян снова начала терроризировать человечество. Bigmir.net собрал в одну статью всю информацию о возникновении болезни и ситуации в мире сейчас.

Оспа обезьян - что это за болезнь

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание животных и человека. Его возбудитель – вирус из семейства поксвирусов, который впервые выделили у зараженных приматов в 1958 году. По своей структуре и свойствам он похож на натуральную оспу, но с менее серьезными последствиями. После подавления случаев натуральной оспы и прекращения использования профильных вакцин, обезьянья оспа вышла на первые позиции по патогенности для людей.

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Микрофотография вируса оспы обезьян - wikipedia

Впервые оспа обезьян была диагностирована в 1970 году в Демократической Республике Конго у 9-летнего мальчика. Он жил в районе, где натуральную оспу побороли в 1968 году. В 1996 – 1997 годах в Конго прошла большая вспышка оспы обезьян. Также в Африке из-за нее пострадали Камерун, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Либерия, Сьерра-Леон, Габон и Южный Судан.

В 2003 году обезьянья оспа перебросилась в район Среднего Запада США. Маленький мальчик инфицировался после укуса луговой собаки, купленной на блошином рынке в штате Висконсин.

В 2018 и 2019 годах оспу нашли в Англии и Сингапуре

Как передается оспа обезьян

Инфицирование оспой обезьян от зараженных животных происходит в случае прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, кожей или их слизистой. В Африке люди заболели после обращения с обезьянами, гамбийскими белками и крысами. При этом, вероятным носителем вируса оспы считают грызунов.

Гамбийская хомяковая крыса - wikipedia

Также, к факторам риска относят употребление мяса зараженных животных, не прошедшего нужной обработки.

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От человека к человеку передача обезьяньей оспы происходит после плотного контакта с кожей заболевшего, выделениями из его дыхательных путей, его предметами. Проще говоря, основной способ – воздушно-капельный путь. Еще передача может происходить при инокуляции или оспа может стать врожденной (через плаценту).

Люди, живущие в сельской местности или рядом с ней, могут косвенно или слабо подвергаться влиянию инфицированных животных, что чревато бессимптомной инфекцией.

Симптомы оспы обезьян у человека - фото

Промежуток времени от инфицирования до появления симптомов такого вида оспы – от 6 до 16 дней. Но специалисты допускают погрешность в виде от 5 до 21 дня.

В период 0 – 5 дней – наблюдается лихорадка, сильно болит голова, увеличиваются лимфоузлы, болят спина и мышцы, чувствуется слабость.

Через 1-3 дня после повышения температуры начинаются высыпания на коже. Часто все начинается с лица, а затем расходится по всему телу, в частности на ладони и ступни. Больной может наблюдать плоские поражения, пузырьки, гнойники, которые через 10 дней покрываются корочками. Они полностью проходят через три недели.

Клиническая картина оспы обезьян - wikipedia

Поражения варьируются от небольшого количества до нескольких тысяч. Кроме этого, специалисты диагностируют сыпь на слизистых оболочках во рту, на гениталиях, на веке и даже на глазном яблоке. У некоторых зараженных перед появлением сыпи существенно увеличиваются лимфоузлы. Это отличительный признак оспы обезьян от других заболеваний.

Стадии поражения кожи оспой обезьян - wikipedia

Как лечат оспу обезьян

Даже при том, что натуральную оспу полностью ликвидировали, врачи не должны отбрасывать возможность других заболеваний, которые тоже имеют сыпь. При диагностике следует рассматривать ветряную оспу, корь, чесотку, сифилис, бактериальные инфекции кожи, аллергию.

Окончательный диагноз ставится после проведения ряда специальных тестов. Для них берут части пораженных участков тела – мазки жидкости, выделяющейся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении, или корки. Можно взять образцы крови.

Пациент предоставляет экспертам максимально полную информацию о:

Дате поднятия температуры.

Дате появления сыпи.

Дате взятия образцов.

Текущем этапе болезни.

Возрасте.

Смертность от оспы обезьян

Оспу обезьян считают самоизлечивающимся заболеванием. Тяжелые случаи недуга фиксируются среди детей и связаны с силой воздействия вируса, общим здоровьем и тяжестью последующих осложнений.

Документально зарегистрированные летальные случаи составили менее 10%. Большинство из этого количества – дети раннего возраста. Младшие группы людей более чувствительны для подхвата обезьяньей оспы.

Последствия от болезни оспы обезьян

Обычно течение заболевания доброкачественно. Умереть могут невакцинированные люди. Также бывают осложнения:

Энцефалит – воспаление головного мозга.

Менингоэнцефалит или же бактериальный менингит - воспаление оболочек и вещества головного мозга, который может затронуть спинной мозг и вызвать паралич.

Пневмония – одна из форм острой респираторной инфекции, воздействующая на легкие.

Сепсис – заражение крови.

Вакцины от оспы обезьян

Специфических препаратов от оспы обезьян нет, но ее вспышки контролируются. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ЕС одобрили Тековиримат - противовирусное средство для лечения проблем, вызываемых поксвирусами, среди которых и оспа обезьян. Вакцинация от натуральной оспы поможет от тяжелых последствий оспы обезьян.

Медработникам и людям, которые контактировали с зараженными, нужно обратиться в органы здравоохранения для вакцинации. Однако, тем, у кого ослабленный иммунитет, не следует иммунизироваться старыми препаратами.

Распространение оспы обезьян в Европе на 23.05.2022

Спустя 3 года после последней вспышки оспы обезьян, новые случаи начали регистрироваться в мае 2022 года. Об оспе заявили 17 стран, количество заболевших – 97.

Карта распространения вируса оспы обезьян во всем мире - wikipedia

Австралия – 2.

Австрия – 1.

Аргентина – 1.

Бельгия – 3.

Англия – 20.

Германия – 4.

Греция – 1.

Израиль – 2.

Испания – 30.

Италия – 3.

Канада – 2.

Нидерланды – 1.

Португалия – 23.

США – 1.

Франция – 1.

Швеция – 1.

Швейцария – 1.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал комментарий МОЗ Украины касательно оспы обезьян.

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