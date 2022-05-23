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МОЗ дало официальный комментарий об обезьяньей оспе в Украине

Страны Европы одна за одной продолжают фиксировать случаи редкого заболевания.
МОЗ дало официальный комментарий об обезьяньей оспе в Украине
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

В Украине еще не зафиксировали случаев обезьяньей оспы. На данный момент специалисты оценивают риски распространения заболевания на нашей территории. Вирус находится в списке патогенных агентов, которые подлежат эпидемиологическому присмотру, сообщает пресс-служба МОЗ.

Признаки обезьяньей оспы

  • На начальном этапе наблюдается повышенная температура, увеличение лимфоузлов, боли в голове, спине, мышцах, сильная слабость. Описанная симптоматика длится до 5 дней.
  • Появляется сыпь. В 95 % случаев она затрагивает лицо, а потом распространяется на остальное тело.
  • Если оспа обезьян передалась во время полового контакта, то первичным местом сыпи станут половые органы.
  • Корочки после сыпи могут сходить до трех недель.

Инкубационный период

От инфицирования до появления симптоматики может пройти от 6 до 16 дней. Не исключается диапазон от 5 до 21 дня.

Способы профилактики

В Минздраве Украины подчеркивают, основным способом блокировки распространения оспы является информация. Люди должны знать все о болезни, способах передачи и об имеющихся рисках.

Рекомендовано избегать тесных связей с зараженными. Также стоит хорошо мыть руки.

Инфекция от человека к человеку

Передача вируса происходит при определенных условиях. Например, если кто-то контактировал с выделениями из дыхательных путей, поврежденными участками кожи инфицированного. Кроме этого, при контакте с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека. Также недуг передается через плаценту.

Большие риски заразиться обезьяньей оспой у членов одной семьи и у врачей.

Другие способы передачи

Специалисты не исключают возможность инфицироваться при употреблении мяса зараженных животных, которое не прошло требуемую термическую обработку.

Как обнаружить обезьянью оспу

В МОЗ говорят о проведении ПЦР-теста. Для него берут содержание или покровы сыпи.

Первый карантин

По сообщениям СМИ, Бельгия первой в мире ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, случаев обезьяньей оспы станет больше летом, в период массовых мероприятий. Однако говорить о пандемии масштабов коронавируса рано. Оспу подобного плана зафиусировали в 14 странах мира. 

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине будут следить за фоновыми опасностями. 

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