МОЗ дало официальный комментарий об обезьяньей оспе в Украине
В Украине еще не зафиксировали случаев обезьяньей оспы. На данный момент специалисты оценивают риски распространения заболевания на нашей территории. Вирус находится в списке патогенных агентов, которые подлежат эпидемиологическому присмотру, сообщает пресс-служба МОЗ.
Признаки обезьяньей оспы
- На начальном этапе наблюдается повышенная температура, увеличение лимфоузлов, боли в голове, спине, мышцах, сильная слабость. Описанная симптоматика длится до 5 дней.
- Появляется сыпь. В 95 % случаев она затрагивает лицо, а потом распространяется на остальное тело.
- Если оспа обезьян передалась во время полового контакта, то первичным местом сыпи станут половые органы.
- Корочки после сыпи могут сходить до трех недель.
Инкубационный период
От инфицирования до появления симптоматики может пройти от 6 до 16 дней. Не исключается диапазон от 5 до 21 дня.
Способы профилактики
В Минздраве Украины подчеркивают, основным способом блокировки распространения оспы является информация. Люди должны знать все о болезни, способах передачи и об имеющихся рисках.
Рекомендовано избегать тесных связей с зараженными. Также стоит хорошо мыть руки.
Инфекция от человека к человеку
Передача вируса происходит при определенных условиях. Например, если кто-то контактировал с выделениями из дыхательных путей, поврежденными участками кожи инфицированного. Кроме этого, при контакте с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека. Также недуг передается через плаценту.
Большие риски заразиться обезьяньей оспой у членов одной семьи и у врачей.
Другие способы передачи
Специалисты не исключают возможность инфицироваться при употреблении мяса зараженных животных, которое не прошло требуемую термическую обработку.
Как обнаружить обезьянью оспу
В МОЗ говорят о проведении ПЦР-теста. Для него берут содержание или покровы сыпи.
Первый карантин
По сообщениям СМИ, Бельгия первой в мире ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, случаев обезьяньей оспы станет больше летом, в период массовых мероприятий. Однако говорить о пандемии масштабов коронавируса рано. Оспу подобного плана зафиусировали в 14 странах мира.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине будут следить за фоновыми опасностями.
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