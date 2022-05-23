МОЗ дало официальный комментарий об обезьяньей оспе в Украине

Страны Европы одна за одной продолжают фиксировать случаи редкого заболевания.

В Украине еще не зафиксировали случаев обезьяньей оспы. На данный момент специалисты оценивают риски распространения заболевания на нашей территории. Вирус находится в списке патогенных агентов, которые подлежат эпидемиологическому присмотру, сообщает пресс-служба МОЗ.

Признаки обезьяньей оспы

На начальном этапе наблюдается повышенная температура, увеличение лимфоузлов, боли в голове, спине, мышцах, сильная слабость. Описанная симптоматика длится до 5 дней.

Появляется сыпь. В 95 % случаев она затрагивает лицо, а потом распространяется на остальное тело.

Если оспа обезьян передалась во время полового контакта, то первичным местом сыпи станут половые органы.

Корочки после сыпи могут сходить до трех недель.

Инкубационный период

От инфицирования до появления симптоматики может пройти от 6 до 16 дней. Не исключается диапазон от 5 до 21 дня.

Способы профилактики

В Минздраве Украины подчеркивают, основным способом блокировки распространения оспы является информация. Люди должны знать все о болезни, способах передачи и об имеющихся рисках.

Рекомендовано избегать тесных связей с зараженными. Также стоит хорошо мыть руки.

Инфекция от человека к человеку

Передача вируса происходит при определенных условиях. Например, если кто-то контактировал с выделениями из дыхательных путей, поврежденными участками кожи инфицированного. Кроме этого, при контакте с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека. Также недуг передается через плаценту.

Большие риски заразиться обезьяньей оспой у членов одной семьи и у врачей.

Другие способы передачи

Специалисты не исключают возможность инфицироваться при употреблении мяса зараженных животных, которое не прошло требуемую термическую обработку.

Как обнаружить обезьянью оспу

В МОЗ говорят о проведении ПЦР-теста. Для него берут содержание или покровы сыпи.

Первый карантин

По сообщениям СМИ, Бельгия первой в мире ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, случаев обезьяньей оспы станет больше летом, в период массовых мероприятий. Однако говорить о пандемии масштабов коронавируса рано. Оспу подобного плана зафиусировали в 14 странах мира.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине будут следить за фоновыми опасностями.

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