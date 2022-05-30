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Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию

Гейтс считает, что сильно волноваться на счет оспы обезьян не стоит.
Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию
Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп / EPA/UPG

Оспа обезьян не будет широко распространяться и не станет пандемией. Более того, если бы не коронавирус, новости о ней не появились. Такую мысль выразил основатель Microsoft и инвестор в международные программы по охране здоровья Билл Гейтс в интервью El Diario.

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Бдительность касательно оспы Гейтс считает позитивным моментом. Но, с вероятностью в 50%, в ближайшие два десятилетия новая мировая пандемия произойдет из-за изменений климата. По его убеждению, речь о разновидности гриппа или того же коронавируса.

К слову, об оспе обезьян

В США начали вакцинацию от недуга. Но только врачей. В США в наличии две CDC-вакцины. Тотальное проведение прививок пока не рассматривается.  

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Британии провели операцию по пересадке рук. Мужчина получил проблемы со здоровьем из-за тяжелого аутоимунного заболевания.   

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