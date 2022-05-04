В Китае еще живого человека поместили в трупный мешок

В Шанхае шестеро людей находятся под следствием.

В Шанхае, крупнейшем городе и финансовом центре Китая, ложно признали умершим пожилого мужчину из дома престарелых. Его поместили в мешок для трупов и в спецфургон для отправки в морг. Но коронеры все же заглянули в мешок и обнаружили, что человек жив, пишет The Guardian.

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Инцидент на видео сняли очевидцы. На кадрах были сотрудники в защитных костюмах. Они перекладывали мешок на каталку. Ошибку допустили, так как посчитали, что мужчина якобы умер от штамма коронавируса "Омикрон".

Правительственная проверка заявила об увольнении пяти причастных к ситуации лиц. Среди них директор дома престарелых и врач. Одному партийному деятелю огласили выговор. А сотрудники похоронного бюро получили награду в 5 тысяч юаней за бдительность. Мужчина, с которым случился казус, переведен в больницу и получает должное лечение.

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Отмечается, что распространенный ролик вызвал сильную негативную реакцию в Шанхае. Город находится в изнурительной изоляции уже пять недель. Люди опасаются перегруженности медицинской системы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай страдает из-за новой вспышки коронавируса.

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