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Назван ключевой проводник к долголетию
Многие люди стремятся дожить до 100 лет. Но на самом деле не все готовы стать немощными. Преодолеть этот возрастной рубеж в ясности ума и полнотой сил вполне возможно при соблюдении определенных правил. Об этом сообщает Parade.
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Специалисты уверены, что именно наш образ жизни влияет на ее продолжительность. И более того, во главе стоят не физические нагрузки и диета, а психологическое состояние. Потому стоит помнить о позитиве и положительном общении с другими людьми.
В текущем году были проделаны научные работы, показывающие влияние социальной изоляции на человека. Один момент показал, что люди без общения с друзьями и семьей имели на 39% выше шанс преждевременной смерти. Согласно другому взгляду, социальная изоляция увеличивает риск смертности от всех причин.
Помимо сказанного медики призывают помнить:
- Курение провоцирует очень много заболеваний.
- Активный образ жизни влияет на тонус наших мышц и уменьшает риск развития хронических заболеваний.
- О поддержании умственной активности.
- Что стоит уменьшить потребление жирных продуктов и добавить в рацион больше здорового.
- Больше позитива в жизни ведет к долголетию.
Напомним, ранее мы писали о том, что 102-летняя женщина раскрыла свой секрет долгой жизни.
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