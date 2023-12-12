Назван ключевой проводник к долголетию

Радость отношений - недооцененный залог долголетия.

| Автор: Соколенко Виктория

Многие люди стремятся дожить до 100 лет. Но на самом деле не все готовы стать немощными. Преодолеть этот возрастной рубеж в ясности ума и полнотой сил вполне возможно при соблюдении определенных правил. Об этом сообщает Parade.

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Специалисты уверены, что именно наш образ жизни влияет на ее продолжительность. И более того, во главе стоят не физические нагрузки и диета, а психологическое состояние. Потому стоит помнить о позитиве и положительном общении с другими людьми.

В текущем году были проделаны научные работы, показывающие влияние социальной изоляции на человека. Один момент показал, что люди без общения с друзьями и семьей имели на 39% выше шанс преждевременной смерти. Согласно другому взгляду, социальная изоляция увеличивает риск смертности от всех причин.

Помимо сказанного медики призывают помнить:

Курение провоцирует очень много заболеваний.

Активный образ жизни влияет на тонус наших мышц и уменьшает риск развития хронических заболеваний.

О поддержании умственной активности.

Что стоит уменьшить потребление жирных продуктов и добавить в рацион больше здорового.

Больше позитива в жизни ведет к долголетию.

Напомним, ранее мы писали о том, что 102-летняя женщина раскрыла свой секрет долгой жизни.

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