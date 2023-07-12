Эти 7 профессий увеличивают риск рака у женщин

Речь о раке яичников.

| Автор: Соколенко Виктория

Канадские ученые считают, что определенные профессии увеличивают онкологический риск у женщин. Эти результаты хоть предварительны, но довольно интересны. Об этом сообщает Occupational and Environmental Medicine.

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В список вошли парикмахеры, косметологи и бухгалтеры, работники сферы продаж и розничной торговли, производства одежды, строительной сферы. Для такого вывода исследователи изучили информацию о 491 женщине с раком и сравнили с информацией о 897 здоровых женщинах.

После просматривалась связь с факторами на рабочем месте, например, вероятность контакта с химией. Многие имели дело с косметическим тальком, аммиаком, перекисью водорода, пылью, синтетическими и полиэфирными волокнами, органическими красителями и отбеливателями.

Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит стремиться к "ногам Барби".

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