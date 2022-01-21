Новая цельновирусная вакцина может быть эффективна против Омикрон

Европейская экспериментальная вакцина проходит финальную стадию одобрения.

| Автор: Максим Григорьев

В новом заявлении компании по производству вакцин Valneva указывается, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 эффективна для нейтрализации варианта Омикрон. Вакцина находится на завершающей стадии испытаний фазы 3 и является первой инактивированной цельновирусной вакциной, которую испытывают в Европе.

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Вакцина-кандидат от французской компании Valneva получила название VLA2001, и она работает немного иначе, чем большинство одобренных в настоящее время вакцин против COVID-19.

Большинство современных вакцин сосредоточены на представлении иммунной системе человека шиповидного белка SARS-CoV-2. Но VLA2001 — это так называемая инактивированная цельновирусная вакцина. Эти вакцины на самом деле содержат полные копии всего вируса, выращенного в лаборатории, а затем инактивированного (или "убитого") с помощью химикатов или тепла.

Этот процесс является одним из наиболее традиционных способов изготовления вакцины. Она успешно использовалась на протяжении десятилетий, начиная со знаковой вакцины Джонаса Солка против полиомиелита, а совсем недавно ее использовали для разработки ежегодных вакцин против гриппа.

Адам Тейлор, исследователь из австралийского Университета Гриффита, в прошлом году объяснил, что есть надежда, что инактивированные цельновирусные вакцины могут быть более эффективными против вариантов SARS-CoV-2, потому что они помогают организму научиться нацеливаться на большее количество вирусных антигенов, помимо шиповидного белка.

"Ожидается, что этот тип инактивации сохранит структуру вирусных белков, как это происходит в природе", — объяснил Тейлор в статье для The Conversation. "Это означает, что иммунная система будет представлена ​​чем-то похожим на то, что происходит естественным образом, и вызовет сильный иммунный ответ".

В настоящее время VLA2001 находится на третьей фазе испытаний на людях. Данные о текущих испытаниях постоянно передаются регулирующим органам в Европе, и ожидается, что одобрение будет получено в течение следующих нескольких месяцев.

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В последнем объявлении от Valneva сообщается о лабораторных исследованиях, изучающих, насколько эффективно антитела, индуцированные вакциной, нейтрализуют варианты SARS-CoV-2 Delta и Omicron. В ходе исследования антитела были выделены у людей, которым сделали три инъекции VLA2001.

Все протестированные образцы были эффективны для нейтрализации исходного штамма SARS-CoV-2 и варианта Дельта. В отношении Омикрон исследование показало, что 87 процентов образцов содержат нейтрализующие антитела.

Выводы, безусловно, многообещающие, однако до сих пор неясно, какую реальную защиту может обеспечить VLA2001 перед лицом Омикрон.

Valneva — не первая инактивированная цельновирусная вакцина, разработанная для лечения COVID-19. Фактически, китайские вакцины Sinovac и Sinopharm используют аналогичную технологию и уже введены миллиардам людей.

Однако недавние исследования показали, что современные цельновирусные вакцины могут быть неэффективны против варианта Омикрон. Исследования показали, что иммунный ответ на Омикрон после двух прививок многих доступных в настоящее время цельновирусных вакцин является "субоптимальным".

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Что это значит для Valneva, неясно. Возможно, цельновирусные вакцины требуют стандартного трехдозового протокола, чтобы быть эффективными, или, может быть, уникальная комбинация адъювантов Valeneva, добавленных к вакцине, помогает стимулировать лучшие иммунные реакции. Или, возможно, эти лабораторные исследования, измеряющие нейтрализацию антител, просто не обеспечивают реальной защиты от Омикрона.

Что мы знаем точно, так это то, что вакцина Valneva демонстрирует хороший профиль безопасности и относительно проста в производстве. В ближайшие месяцы его одобрение должно помочь увеличить поставки вакцины в страны, испытывающие трудности с дозами, и предложить хорошо вакцинированным странам новые возможности для программ бустерной вакцинации.

"Это очень обнадеживающие данные, которые дополняют положительные данные фазы 3", — сказал Клайв Дикс, бывший руководитель Целевой группы по вакцинам Великобритании. "Надеемся, что эта вакцина будет одобрена в ближайшее время и должна стать важной вакциной как для борьбы с этой пандемией в странах, которые все еще отстают, так и в качестве вакцины для бустерной вакцинации зимой 2022/23 года".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали носимый прибор для обнаружения коронавируса.