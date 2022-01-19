Более 60% побочных реакций на COVID-вакцины могут быть просто эффектом ноцебо

Наш мозг обманывает нас.

| Автор: Максим Григорьев

Мозг нас обманывает во время прививки / freepik.com

Согласно новому исследованию, в котором приняли участие более 45 000 пациентов, большинство побочных реакций, которые возникают у людей после вакцинации против COVID-19, могут быть связаны с эффектом ноцебо.

Эффект ноцебо немного похож на "злого близнеца" эффекта плацебо, возникающий, когда пациент испытывает негативные побочные эффекты лечения, потому что он этого ожидает.

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В метаанализе 12 рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний группа исследователей из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (BIDMC) в Бостоне обнаружила, что до 64 процентов побочных эффектов могут быть связаны с такого рода беспокойством.

"Нежелательные явления после лечения плацебо часто встречаются в рандомизированных контролируемых исследованиях", — говорит исследователь плацебо Джулия В. Хаас из BIDMC.

"Сбор систематических данных об этих ответах ноцебо в испытаниях вакцин важен для вакцинации против COVID-19 во всем мире, особенно потому, что беспокойство по поводу побочных эффектов, как сообщается, является причиной нерешительности в отношении вакцин".

В 12 клинических испытаниях, изученных командой, приняли участие 45 380 пациентов. Из них 22 802 получили настоящую вакцину. Остальным 22 578 пациентам давали плацебо; то есть безвредное вещество, не имеющее терапевтической ценности, например физиологический раствор. Никто из пациентов не знал, получали ли они вакцину или плацебо.

После первой инъекции 46,3% вакцинированных пациентов сообщили о системных побочных эффектах, затрагивающих весь организм, чаще всего о головной боли и утомляемости. Более высокая доля пациентов, 66,7%, сообщила о местных нежелательных явлениях, таких как болезненность или припухлость в месте инъекции.

Но у пациентов, получавших плацебо, также наблюдались побочные эффекты: 35,2% сообщили о системных эффектах, а 16,2% сообщили о местных эффектах.

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Согласно анализу группы, сравнивая соотношение между двумя группами, на эффект ноцебо приходилось до 76 процентов системных побочных эффектов и 24 процента местных побочных эффектов после первой дозы вакцины.

Однако это число снизилось для второй дозы. Меньшее количество пациентов, принимавших плацебо, сообщали о нежелательных явлениях; 31,8% для системных эффектов и 11,8% для местных. У реципиентов вакцины увеличились побочные эффекты: 61,4% пациентов сообщили о системных эффектах и ​​72,8% сообщили о местных эффектах.

В целом это говорит о том, что до 52 процентов побочных реакций после второй дозы были связаны с эффектом ноцебо.

В целом это означает, что 64 процента всех побочных реакций могут быть связаны с эффектом ноцебо, что говорит о том, что мы можем что-то с этим сделать, говорят исследователи.

"Неспецифические симптомы, такие как головная боль и усталость, которые, как мы показали, особенно чувствительны к ноцебо, перечислены среди наиболее распространенных побочных реакций после вакцинации против COVID-19 во многих информационных брошюрах", — говорит исследователь плацебо Тед Дж. Капчук из BIDMC и Гарвардской медицинской школы.

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"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что такого рода информация может привести к тому, что люди ошибочно припишут обычные повседневные фоновые ощущения как возникающие из-за вакцины, или вызовут тревогу и беспокойство, которые заставят людей проявлять повышенную бдительность к телесным ощущениям в связи с неблагоприятными событиями".

В предыдущем исследовании команда работала над тем, чтобы показать, что открытое общение с пациентами может улучшить результаты, особенно в отношении плацебо-препаратов, которые иногда назначают в качестве лечения.

Это потому, что эффект плацебо действительно работает, даже если пациент знает, что принимает плацебо; но в последнем случае может возникнуть меньше побочных реакций.

В случае вакцинации против COVID-19 информирование пациентов об эффекте ноцебо также может помочь уменьшить количество побочных реакций.

"Медицина основана на доверии", — сказал Капчук. "Наши результаты позволяют нам предположить, что информирование общественности о возможных реакциях на ноцебо может помочь уменьшить опасения по поводу вакцинации против COVID-19, что может уменьшить нерешительность в отношении вакцинации".

Напомним, ранее сообщалось, что эффективность таблеток от COVID оказалась очень низкой.