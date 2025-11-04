Ученые показали, какими станут люди через 25 лет — и можно ли предотвратить этот пугающий сценарий

Малоподвижный образ жизни тесно связан с повышением уровня стресса, тревожности, депрессии, гипертонии, диабета и другими хроническими заболеваниями.

Специалисты бьют тревогу: современное общество столкнулось с настоящей "эпидемией бездвижности", когда комфорт и технологии все чаще вытесняют физическую активность из повседневной жизни.

Чтобы наглядно показать последствия такой тенденции, разработчики одного из популярных приложений для ходьбы создали цифровой образ человека будущего по имени Сэм — пугающий символ малоподвижного образа жизни. Как сообщает Daily Mail, его внешность демонстрирует, к чему может привести чрезмерная зависимость от удобства: впалые глаза, тусклая кожа, отечные ноги и характерная "технологическая шея" становятся нормой.

"Если вы ищете что-то действительно страшное — взгляните на то, каким может стать человек, если мы и дальше будем предпочитать комфорт движению", — отметили авторы проекта.

По их словам, Сэм создан на основе медицинских исследований и отражает долгосрочные риски, связанные с постоянным сидением, злоупотреблением гаджетами и минимальной физической активностью.

Какие последствия ждут малоподвижного человека:

Набор веса. Без регулярных движений организм сжигает меньше калорий, обмен веществ замедляется, а лишний жир накапливается, особенно в области живота. Это повышает риск ожирения, диабета и заболеваний сердца.

Нарушение осанки. Многочасовое сидение за компьютером или смартфоном приводит к наклону головы вперед и искривлению верхней части спины — тому, что называют "технологической шеей". Итог — хроническая боль в шее и плечах, а также потеря правильной осанки.

Скованность суставов и артрит. Без движения суставы теряют гибкость и эластичность. Это вызывает боль, ограничивает подвижность и со временем повышает риск артрита из-за истончения хрящей.

Отеки и варикоз. Сидячий образ жизни ухудшает кровообращение, провоцируя застой жидкости в ногах. Отсюда — отеки, варикозное расширение вен и даже риск тромбов.

Преждевременное старение. Длительное воздействие синего света и постоянное напряжение глаз ускоряют старение кожи, провоцируют гиперпигментацию и делают лицо визуально старше.

Выпадение волос. Из-за плохого кровообращения и дефицита питательных веществ волосяные фолликулы ослабевают, что приводит к истончению и потере волос.

Утомление глаз и ухудшение зрения. Постоянный взгляд в экран снижает частоту моргания, вызывая сухость, раздражение и размытость изображения. Со временем это приводит к головным болям и проблемам с фокусировкой.

Проблемы с кожей. Недостаток кислорода и питательных веществ ухудшает состояние кожи: появляется тусклый цвет лица, темные круги под глазами и высыпания.

