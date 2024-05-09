Так зарождалась легенда: о S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля покажут фильм

Опубликован официальный трейлер серии.

| Автор: Соколенко Виктория

Киностудия KNIFE! Films объявила о запуске нового выпуска документального цикла "Эпизоды", который посвящен ключевым событиям в украинской независимости. В этот раз упор будет на игру S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

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Показы намечены на 16 мая во всех мировых кинотеатрах. Эксы и нынешние сотрудники студии GSC Game World расскажут о том, как появилось желание создать проект, как шла разработка, что смогли воплотить, а что осталось за кадром. И как компания стала заложником своих амбиций.

Напомним, ранее мы писали о том, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl попала в ТОП желанных в Steam.

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