Игры-легенды: на PlayStation и Xbox вышла S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

GSC Game World сделала подарок своим фанатам и владельцам PlayStation и Xbox. На консоли вышла сборка S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. Она включает Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat.

Несколько позже разработчики добавят поддержку пользовательских модификаций благодаря платформе Mod.io. Пока ценители легендарных игр о Зоне отчуждения могут насладиться оригиналами с адаптированным под приставки интерфейсом, повышенной продуктивностью и чуть лучшей графикой.

Напомним, ранее мы писали о том, что объявлена дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

