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Игры-легенды: на PlayStation и Xbox вышла S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy
GSC Game World сделала подарок своим фанатам и владельцам PlayStation и Xbox. На консоли вышла сборка S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. Она включает Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat.
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Несколько позже разработчики добавят поддержку пользовательских модификаций благодаря платформе Mod.io. Пока ценители легендарных игр о Зоне отчуждения могут насладиться оригиналами с адаптированным под приставки интерфейсом, повышенной продуктивностью и чуть лучшей графикой.
Напомним, ранее мы писали о том, что объявлена дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.
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