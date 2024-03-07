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Игры-легенды: на PlayStation и Xbox вышла S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

Радостную новость компания огласила на Xbox Partner Preview.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Игры-легенды: на PlayStation и Xbox вышла S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy / Getty Images

GSC Game World сделала подарок своим фанатам и владельцам PlayStation и Xbox. На консоли вышла сборка S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. Она включает Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. 

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Несколько позже разработчики добавят поддержку пользовательских модификаций благодаря платформе Mod.io. Пока ценители легендарных игр о Зоне отчуждения могут насладиться оригиналами с адаптированным под приставки интерфейсом, повышенной продуктивностью и чуть лучшей графикой.  

Напомним, ранее мы писали о том, что объявлена дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. 

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