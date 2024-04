ТОП-10 игр, которые будете проходить дольше всего

Подборка поможет скрасить свободные вечера.

| Автор: Соколенко Виктория

Фантазия у разработчиков разная. Потому, можно встретить как короткие игры, так и достаточно огромные. В DualShockers представили материал о том, на прохождение каких игр у людей уходило больше времени.

Kenshi – хардкорный ролевик с элементами "песочницы". В нем второй игрок не связан с сюжетом и способен делать все, что угодно. Можно исследовать огромный постапокалиптический мир самостоятельно или с отрядом, заниматьс строительством, торговлей и прочем. На завершение прохождения понадобилось около 160 часов.

Далее идет Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми DLC. Говорят, что стоит рассчитывать на 150+ часов геймплея.

Assassin's Creed Valhalla, приключение в мире викингов, затягивает на 145+ часов. С выходом дополнений "Гнев друидов", "Осада Парижа" и "Рассвет Рагнарека" фанатам предлагается не только один широкий открытый мир, а и огромные карты – Англия, Норвегия, Франция, Ирландия, мифические королевства Асгард, Йотунхейм и Свартальфхейм.

Кроме перечисленного с показателем 100+ часов вошли TES V: Skyrim, Xenoblade Chronicles 2, Fallout 4, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Kingdom Come: Deliverance, Elden Ring и Cyberpunk 2077.

