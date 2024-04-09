Почта
Язык сайта: Русский | Українська

ТОП-10 игр, которые будете проходить дольше всего

Подборка поможет скрасить свободные вечера.
 |  Автор: Соколенко Виктория
ТОП-10 игр, которые будете проходить дольше всего
Assassin's Creed Valhalla / Скриншот с YouTube

Фантазия у разработчиков разная. Потому, можно встретить как короткие игры, так и достаточно огромные. В DualShockers представили материал о том, на прохождение каких игр у людей уходило больше времени.

Читайте также: Получи ответ: когда выйдет долгожданный The Witcher 4

Kenshi – хардкорный ролевик с элементами "песочницы". В нем второй игрок не связан с сюжетом и способен делать все, что угодно. Можно исследовать огромный постапокалиптический мир самостоятельно или с отрядом, заниматьс строительством, торговлей и прочем. На завершение прохождения понадобилось около 160 часов.

Далее идет  Ведьмак 3: Дикая Охота  со всеми DLC. Говорят, что стоит рассчитывать на 150+ часов геймплея.  

Assassin's Creed Valhalla, приключение в мире викингов, затягивает на 145+ часов. С выходом дополнений "Гнев друидов", "Осада Парижа" и "Рассвет Рагнарека" фанатам предлагается не только один широкий открытый мир, а и огромные карты – Англия, Норвегия, Франция, Ирландия, мифические королевства Асгард, Йотунхейм и Свартальфхейм. 

Кроме перечисленного с показателем 100+ часов вошли TES V: Skyrim, Xenoblade Chronicles 2, Fallout 4, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Kingdom Come: Deliverance, Elden Ring и Cyberpunk 2077. 

Напомним, ранее мы писали о том, что появились трейлеры симулятора выживания Duckside с утками. 

Читайте также: Месть за уничтожение дома: вышел трейлер мрачной игры Senua's Saga: Hellblade II

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости