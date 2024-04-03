Игра вашей мечты: появились трейлеры симулятора выживания Duckside

Симуляторы выживания становятся все более популярными. Потому разработчикам приходится придумывать разнообразнейшие сценарии для привлечения аудитории.

| Автор: Соколенко Виктория

Игровая студия tinyBuild анонсировала симулятор выживания о жизни диких уток под названием Duckside. По задумке, игроки будут управлять птицами, которые мстят охотникам за убийство сородичей.

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Кроме стандартной постройки гнезда, стрельбы и сбора ресурсов, утки могут взлететь в любой момент, пикировать на цель. Хоть это все странно, но геймерам концепция может оказаться по душе.

Дата релиза пока не раскрывается. Однако, вы можете записаться в Steam на бета-тестирование.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышел трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra.

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