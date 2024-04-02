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Получи ответ: когда выйдет долгожданный The Witcher 4

Новая часть игры не выпускалась с 2015 года.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Получи ответ: когда выйдет долгожданный The Witcher 4
The Witcher 3: Wild Hunt / Steam

The Witcher 4 придется ждать долго. Игра приоритетна для студии, но разработка находится на предварительной стадии производства. Об этом сообщает Rock Paper Shotgun.

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К работе привлечены, в целом, 403 человека. Количество составляет 2/3 от штата CD Projekt RED. Ко второй половине текущего года проект должен перейти на этап полноценной разработки. Выходит, что релиз The Witcher 4 придется ждать в конце 2026 – начале 2027 года.

В единственном на текущий момент тизере сегодня показан медальон школы Рыси. Его не были ни в играх, ни в книгах. Вероятно, задумано добавление новой школы убийц чудовищ.

Фото - CD Projekt RED
Фото - CD Projekt RED

Напомним, ранее мы писали о том, что в Fortnite создали Майдан Независимости. 

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