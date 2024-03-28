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В игре Fortnite создали Майдан Независимости
Парижский и киевский офисы Havas запустили благотворительную инициативу #TheDonationMap. В ее рамках в игре Fortnite появилась точная копия киевского Майдана Независимости.
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Механика игры позволяет монетизировать карту благодаря тому, что игрок проводит на ней максимально много времени, выполняя задания, покупая скины. Для того, чтобы приобщиться, нужно:
- Подсоединится к карте №1992-2531-2170.
- Играть или оставлять свой аватар на карте как можно дольше. Каждая секунда увеличивает сумму пожертвований.
- Звать друзей-геймеров с собой.
How to connect to #TheDonationMap in Fortnite? A step-by-step instruction👇— UNITED24 (@U24_gov_ua) March 27, 2024
Play or just stay on the map as much as possible. Every second increases the amount of donations. Fortnite will transfer the funds raised via U24 to help the🇺🇦medical sector:https://t.co/xP1caEGLer pic.twitter.com/edG5chwOg4
Напомним, ранее мы писали о том, что вышла игра о войне Death From Above.
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