В игре Fortnite создали Майдан Независимости

Парижский и киевский офисы Havas запустили благотворительную инициативу #TheDonationMap. В ее рамках в игре Fortnite появилась точная копия киевского Майдана Независимости.

Читайте также: В Steam появился список "русофобских" игр

Механика игры позволяет монетизировать карту благодаря тому, что игрок проводит на ней максимально много времени, выполняя задания, покупая скины. Для того, чтобы приобщиться, нужно:

How to connect to #TheDonationMap in Fortnite? A step-by-step instruction👇

Play or just stay on the map as much as possible. Every second increases the amount of donations. Fortnite will transfer the funds raised via U24 to help the🇺🇦medical sector:https://t.co/xP1caEGLer pic.twitter.com/edG5chwOg4