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В игре Fortnite создали Майдан Независимости

Цель #TheDonationMap – сбор средств на восстановление Прибугской амбулатории на Николаевщине.
 |  Автор: Соколенко Виктория
В игре Fortnite создали Майдан Независимости
Иллюстративное изображение / Getty Images

Парижский и киевский офисы Havas запустили благотворительную инициативу #TheDonationMap. В ее рамках в игре Fortnite появилась точная копия киевского Майдана Независимости.

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Механика игры позволяет монетизировать карту благодаря тому, что игрок проводит на ней максимально много времени, выполняя задания, покупая скины. Для того, чтобы приобщиться, нужно:

  • Подсоединится к карте №1992-2531-2170.
  • Играть или оставлять свой аватар на карте как можно дольше. Каждая секунда увеличивает сумму пожертвований.
  • Звать друзей-геймеров с собой.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышла игра о войне Death From Above. 

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