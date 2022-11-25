- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Стало известно, какая страна больше других зависима от интернета
NordVPN решила составить список наиболее интернет-зависимых стран. Также раскрыты интересные факты о лидере перечня. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Читайте также: ЕС готовит спутниковый интернет: война в Украине одна из причин
Больше всего от Всемирной паутины зависимы в Китае, в частности, в Гонконге. Его жители проводят 44 года за экранами гаджетов. Половина дня у гонконгцев уходит на просмотр YouTube и ленты социальных сетей. Кроме того:
- 60% людей из Гонконга доверяют интернету и не боятся делиться конфиденциальной информацией.
- 58% не боятся раскрывать в интернете свою дату рождения, 50% – имя и фамилию, 37% - полный адрес, 27% - статус отношений, 22,5% - свои фото и фото родных.
- Каждый пятый житель Гонконга публично засветил свой размер одежды и реквизиты карточек.
С полным списком интернет-зависимых стран можно ознакомиться в инфографике.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что названы технологии, которые устарели с появлением смартфонов.
Читайте также: Сколько компьютеров в мире нельзя обновить до Windows 11 - появились данные
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.