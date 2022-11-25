Стало известно, какая страна больше других зависима от интернета

В Великобритании очень любят проводить время в играх, а Франция считается лидером по просмотрам фильмов и сериалов. В каждой стране из списка проанализировали поведение 1000 респондентов разного возраста.

| Автор: Соколенко Виктория

NordVPN решила составить список наиболее интернет-зависимых стран. Также раскрыты интересные факты о лидере перечня. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Больше всего от Всемирной паутины зависимы в Китае, в частности, в Гонконге. Его жители проводят 44 года за экранами гаджетов. Половина дня у гонконгцев уходит на просмотр YouTube и ленты социальных сетей. Кроме того:

60% людей из Гонконга доверяют интернету и не боятся делиться конфиденциальной информацией.

58% не боятся раскрывать в интернете свою дату рождения, 50% – имя и фамилию, 37% - полный адрес, 27% - статус отношений, 22,5% - свои фото и фото родных.

Каждый пятый житель Гонконга публично засветил свой размер одежды и реквизиты карточек.

С полным списком интернет-зависимых стран можно ознакомиться в инфографике.

Фото - nordvpn.com

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что названы технологии, которые устарели с появлением смартфонов.

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