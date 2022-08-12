Украинка через сайты с порно и казино рассказывает россиянам и белорусам правду о войне

Реклама простая и доступная, что дает шанс на просмотр ее жителями страны-агрессора и ее страны-пособника.

| Автор: Соколенко Виктория

Анастасия Байдаченко использует сайты с порно и азартными играми для того, чтобы рассказать жителям России и Беларуси, какие зверства творят оккупанты в нашей стране. Девушка размещает на упомянутых ресурсах рекламу с фото и видео последствий "русского мира". Об этом передает Business Insider.

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По ее словам, на таких площадках очень низкий показатель блокировки рекламы. Несмотря на отсутствие механизмов отслеживания, Анастасия считает, что около 80% объявлений дошли.

"У сайтов для взрослых и азартных игр есть российская аудитория, и рекламные платформы могут продавать нам этот трафик", – объяснила она.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что депутат Госдумы страны-агрессора Евгений Федоров предлагает запретить интерактивные проекты, в которых можно играть за военных из "недружественных государств".

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