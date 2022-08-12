Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украинка через сайты с порно и казино рассказывает россиянам и белорусам правду о войне

Реклама простая и доступная, что дает шанс на просмотр ее жителями страны-агрессора и ее страны-пособника.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Украинка через сайты с порно и казино рассказывает россиянам и белорусам правду о войне

Анастасия Байдаченко использует сайты с порно и азартными играми для того, чтобы рассказать жителям России и Беларуси, какие зверства творят оккупанты в нашей стране. Девушка размещает на упомянутых ресурсах рекламу с фото и видео последствий "русского мира". Об этом передает Business Insider.

Читайте также: Украинец создал приложение для пропаганды "русского мира"

По ее словам, на таких площадках очень низкий показатель блокировки рекламы. Несмотря на отсутствие механизмов отслеживания, Анастасия считает, что около 80% объявлений дошли.

"У сайтов для взрослых и азартных игр есть российская аудитория, и рекламные платформы могут продавать нам этот трафик", – объяснила она.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что депутат Госдумы страны-агрессора Евгений Федоров предлагает запретить интерактивные проекты, в которых можно играть за военных из "недружественных государств". 

Читайте также: В российских Искандерах и Калибрах обнаружена электроника из западных стран

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости