Легенды неба: ТОП-5 старых боевых самолетов, которые поразили мир

Модернизация машин, проверенных временем, считается многими эффективнее и дешевле, чем разработка новых вариантов.

Технологии сейчас ушли далеко вперед по сравнению с тем, какая ситуация была десятки лет назад. Но поразительно, что есть целый список боевых самолетов еще с 1970-ых, которыми пользуются в разных странах. Об этом сообщает Slash Gear.

Grumman F-14 Tomcat. Получил славу благодаря фильму Top Gun. Среди ключевых особенностей – крылья переменной стреловидности, возможность подогнать аэродинамику к скорости. Двигатели General Electric F110 давали потолок 15+ км. Единственный, кто эксплуатирует F-14 сейчас – Иран. Самолеты перешли до Исламской революции 1979 года.

SEPECAT Jaguar присутствует у Индии. Создавали борт Великобритания и Франция. Его ценят за универсальность. Как учебно-тренировочный, так и ударный варианты.

Panavia Tornado – общий проект Германии, Италии и Великобритании. Был в вариантах разведки, бомбардировщика и перехватчика. Германия еще держит его у себя, но старается постепенно менять на Eurofighter Typhoon.

McDonnell Douglas F-15 Eagle идет с двигателями, которые дают скорость до 3 Махов. Считается одним из успешных истребителей. США, Катар и Япония сейчас располагают новейшей версией - F-15EX.

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon является главным экспортным бортом Америки. Его отличительные черты – легкость, скорость, дешевизна в обслуживании. Используют в 25+ государствах. Регулярно обновляются радары, системы вооружения и электроника.

