В России думают запретить игры с военными

РФ своими действиями в Украине повлекла уход многих компаний со своего рынка. Более того, российская локализация удаляется из новых проектов.

| Автор: Соколенко Виктория

Депутат Госдумы страны-агрессора Евгений Федоров предлагает запретить интерактивные проекты, в которых можно играть за военных из "недружественных государств". В список попадают многие популярные шутеры, к примеру Call of Duty и Battlefield. Об этом сообщает УНИАН.

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По словам Федорова, "Россия много лет работает над патриотическим воспитанием молодежи, а игры с участием американских или европейских солдат мешают осуществить этот план". К тому же, депутат упомянул не только героизацию чужих бойцов, а и то, что их государства помогают Украине оружием.

"В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных", — заявил Евгений Федоров.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что IT-комьюнити просят поддержать флешмоб #RussiaIsATerroristState.

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