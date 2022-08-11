В российских Искандерах и Калибрах обнаружена электроника из западных стран

В сеть попал отчет Великой Британии.

| Автор: Соколенко Виктория

Сотрудники Королевского объединенного института оборонных исследований Великой Британии изучили более 20 видов вооружения, которое оккупанты используют в Украине. Оказалось, что большинство боеприпасов имеют электронику, произведенную в западных странах. Об этом сообщает static.rusi.org.

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К экспертам прямо из поля боя попали крылатые ракеты, системы связи, установки радиоэлектронной борьбы. Ракеты Х-101 и снаряды для Искандеров зависимы от компонентов, которые страна-агрессор не может выпускать самостоятельно. Некоторые части российский оборонпром получил после санкций 2014 года.

Виды оружия, попавшие под анализ, кремлевский режим называет "самыми современными российскими образцами". Но 450 видов импортных запчастей, созданных в США, Великой Британии, Германии, Японии, Тайване, Швейцарии, Южной Корее и Нидерландах говорят обратное. В большинстве случаев идет речь об электронике двойного назначения – она пригодна и для военных целей, и для оснастки бытовых приборов.

Снаряд 9М549 для Торнадо-С стал управляемым благодаря навигационным элементам американских Altera Corporation и Cypress Semiconductor. Подобный состав в ракете Х-59, Х-101, Калибре, в двух типах ракет для Искандера. Та же история с танком Т72Б3, Тором-М2, ударными беспилотниками.

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Предположительно, компоненты для Калибра куплены в 2018 и 2019 годах в обход закона по мошеннической схеме.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что РФ запускает проект по дискредитации Зеленского.

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