Украинец создал приложение для пропаганды "русского мира"

На территории так называемой "ДНР" транслировалась искаженная информация об агрессии РФ в Украине.

| Автор: Соколенко Виктория

Уроженец Львова, который долгое время проживал на территории временно оккупированного Донецка, предстанет перед судом. Он разработал и распространял мобильное приложение для трансляции антиукраинского контента и разжигания междунациональной, и межконфессийной вражды. Об этом сообщили в ОГП.

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Трансляцию нарративов "русского мира" удалось остановить. Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Фото - gp.gov.ua

Фото - gp.gov.ua

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что СБУ обезвредила миллионную ботоферму одной из политсил.

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