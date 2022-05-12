Радиация и выбросы яда будут отображаться в телефонах украинцев

В нашей стране создали еще один источник официальной информации.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило cайт и мобильную программу "Экоугроза". Источники будут информировать граждан о ситуации вокруг, сообщает пресс-служба ведомства.

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Инициатива предлагает доступ к интерактивной карте с данными мониторинговых систем. Любой желающий сможет посмотреть сведения о качестве воздуха, радиационном загрязнении и других актуальных экологических угрозах. Вероятность их возникновения возросла из-за присутствия на территории Украины оккупационных войск РФ.

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В свою очередь, украинцы смогут через сайт и приложение сообщать о фактах экологических преступлений, свидетелями которых они стали.

"К примеру, о горении военной техники, пожарах в лесу, разливе нефтепродуктов или ядовитых веществ в грунт или водоем, выбросе ядовитых веществ в атмосферу и т.п.", - сказано в сообщении.

"Экоугроза" доступна к загрузке для пользователей всех мобильных платформ.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинских айтишников временно спасут от мобилизации.

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