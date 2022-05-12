Украинских айтишников временно спасут от мобилизации: детали

Украинское правительство намерено усилить поддержку ІТ-сектора.

ІТ-специалистов будут бронировать от мобилизации. Таким образом, власти собираются поддержать сферу информационных технологий, которую считают одной из наиболее динамичных и перспективных. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет me.gov.ua.

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"В рабочем порядке будем помогать решать проблемные вопросы. В частности, по бронированию специалистов, имеющих особую ценность для предприятий", - сказала она.

По данным ведомства, 3% айтишников присоединились к Вооруженным силам Украины, еще 9% - борются с агрессором на киберфронте. Ежемесячно ІТ-сектор платит в бюджет 222 миллиона гривен налогов.

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Справка bigmir.net

Военное бронирование - предоставление отсрочки от мобилизации на срок, не превышающий шести месяцев.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал, что представители IT принесли рекордные 2 миллиарда долларов экспортных поступлений за период активных боевых действия на территории Украины.

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