Убивает без правильного лечения: в Украине есть опасная болезнь

При первых симптомах обращайтесь к врачу!

| Автор: Соколенко Виктория

Холера представляет собой серьезное инфекционное заболевание. Заразиться можно через воду или пищу, загрязненную бактерией Vibrio cholerae. При своевременной диагностике и соответствующем лечении холера поддается излечению.

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Холера распространяется фекально-оральным путем, чаще всего через употребление загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и бытовые контакты. Без своевременного лечения заболевание может быть смертельным. Источником инфекции выступает инфицированный человек или носитель вибрионов.

"Холерный вибрион может жить в загрязненной воде при низких температурах и в морской воде - 2 недели и более, в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов, в кишечнике отдельных речных и морских животных - несколько месяцев", - отмечает МОЗ.

Для предотвращения заболевания следуйте простым правилам:

избегайте покупки продуктов, особенно рыбы, на стихийных рынках

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах

соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед приемом или приготовлением пищи и после посещения туалета

используйте чистую воду, предпочтительно бутилированную

тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением

хорошо проваривайте или прожаривайте пищу перед едой

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начался сезон ОКИ.

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