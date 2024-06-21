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Убивает без правильного лечения: в Украине есть опасная болезнь
Холера представляет собой серьезное инфекционное заболевание. Заразиться можно через воду или пищу, загрязненную бактерией Vibrio cholerae. При своевременной диагностике и соответствующем лечении холера поддается излечению.
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Холера распространяется фекально-оральным путем, чаще всего через употребление загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и бытовые контакты. Без своевременного лечения заболевание может быть смертельным. Источником инфекции выступает инфицированный человек или носитель вибрионов.
"Холерный вибрион может жить в загрязненной воде при низких температурах и в морской воде - 2 недели и более, в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов, в кишечнике отдельных речных и морских животных - несколько месяцев", - отмечает МОЗ.
Для предотвращения заболевания следуйте простым правилам:
- избегайте покупки продуктов, особенно рыбы, на стихийных рынках
- не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах
- соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед приемом или приготовлением пищи и после посещения туалета
- используйте чистую воду, предпочтительно бутилированную
- тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением
- хорошо проваривайте или прожаривайте пищу перед едой
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начался сезон ОКИ.
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