Какой продукт может сделать нас счастливее

Это простейший путь к здоровому старению.

| Автор: Соколенко Виктория

Обширное исследование генетики показало, что люди, обладающие лучшим психическим здоровьем, чаще всего имеют длительную и здоровую жизнь. Одним из возможных факторов, способствующих этому, может быть употребление большего количества сыра, сообщает sciencealert.com.

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В Китае была проведена генетическая аналитика миллионов европейцев. Подтверждено не только полезные свойства гауды для здоровья, но и выявлено множество других увлекательных результатов. Участники, которые указали, что потребляют больше сыра и фруктов, как правило, демонстрировали более высокие показатели психического здоровья. Кроме того, увеличение потребления сыра положительно сказалось на их самооценке и увеличило продолжительность жизни на 3,67%.

"Судя по этим первоначальным исследованиям, сыр может быть полезен для вашего ума и тела. Если вы хотите жить дольше и здоровее, вы можете сделать что-то большее, чем время от времени посыпать макароны пармезаном", - говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, какой овощ снижает риск рака.

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