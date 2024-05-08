Удушающий кашель и проблемы с выдохом: в Украине предупредили о болезни, мучающей детей

Лечение этого состояния требует постоянного и длительного, зачастую пожизненного подхода.

| Автор: Соколенко Виктория

Среди детей бронхиальная астма является наиболее распространенным хроническим заболеванием. Характерные симптомы этого вопроса - приступы удушающего сухого кашля и затруднения при выдохе. Об этом сообщает МОЗ.

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Причины развития астмы до сих пор не до конца ясны. Известно, что генетическая предрасположенность, аллергии, частые респираторные заболевания, загрязнение воздуха и другие вредные факторы окружающей среды играют существенную роль.

Симптомы астмы могут проявляться у пациента с разной частотой, иногда беспокоя в основном ночью. В зависимости от регулярности и тяжести выделяют интермиттирующий тип с редкими проявлениями. Постоянный - легкий, умеренный и тяжелый. Появление хотя бы иногда приступов удушья является важным сигналом к обращению к врачу для разработки эффективного плана лечения.

Лечение астмы может включать ингаляционные препараты двух типов: одни предназначены для быстрого облегчения симптомов удушья, другие – для длительной поддержки состояния и снижения частоты приступов. В частности, используют ингаляционные кортикостероиды, которые воздействуют на рецепторы в дыхательных путях.

"Именно поэтому в Украине астма входит в перечень болезней, препараты от которых можно получить бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства". Для этого необходимо обратиться к врачу, который наблюдает за вашим состоянием, или к семейному врачу, чтобы получить рецепт", - отметили в МОЗ.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить помощь при туберкулезе.

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