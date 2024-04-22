Найден простой способ снизить риск бессонницы

Недостаток качественного сна со временем повышает риски развития хронических заболеваний.

| Автор: Соколенко Виктория

Исследователи нашли ответ на вопрос о том, как добиться спокойного сна. Для этого изучалась корреляция между физической активностью, дневной сонливостью и временем, затраченным на сон. Об этом сообщает Eatingwell.

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К научной работе приобщили 4339 людей. Те, кто тренировался хотя бы 2 раза в неделю, считались физически активными. Остальные – нет. Постоянно активные участники реже указывали на 2 или 3 симптома бессонницы. Активный образ жизни в течение 10 лет позволил на 71% чаще спать нормально.

Те, кто активничали, спали 6-9 часов в сутки. Те, кто был активен в начале, но стал неактивным к концу, не получили пользы от предыдущих действий. То же самое было в отношении те, кто не активничал изначально, но со временем изменился. Простыми словами, постоянная физическая активность в долгосрочной перспективе очень важна.

Напомним, ранее мы писали о том, что долгая бессонница может заставить нас "постареть".

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