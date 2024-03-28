Долгая бессонница может заставить нас "постареть"

Ощущение большего возраста влияет на жизнь. Можно захотеть начать нездоровое питание, меньше быть физически активными.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые решили провести несколько исследований на тему сна. При первом 429 участников возрастом 18-70 лет отвечали на вопросы о том, сколько раз они плохо спали за последний месяц и на сколько лет они ощущали себя в таком случае. Еще их сонливость оценивалась по шкале из психологических исследований. Об этом сообщает The Guardian.

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При втором эксперименте 186 добровольцев возрастом 18-46 лет ответили, на сколько лет они себя чувствуют после 2 ночей хорошего сна, когда они были в кровати по 9 часов. И после моментов, когда сон занимал только 4 часа.

При первом раскладе люди за каждый день плохого сна чувствовали себя, в среднем, на 3 месяца старше, чем есть. Те, у кого за последний месяц не было ни одной плохой ночи, чувствовали себя, снова в среднем, почти на 6 лет моложе возраста. Во втором – 2 ночи ограниченного сна дали чувство на 4,44 года старше, чем когда сон был достаточным. Когда люди были в постели по 9 часов, эффект наблюдался скромнее – чувство молодости на 3 месяца от текущего возраста.

"Сон имеет большое влияние на то, на сколько лет вы чувствуете себя, и это касается не только длительного режима сна. Даже если вы спите меньше в течение двух ночей, это действительно влияет на ваше самочувствие", - говорит психонейроиммунолог из Каролинского института в Стокгольме доктор Леони Балтер.

Напомним, ранее мы писали о том, кто меньше всех страдает от плохого сна.

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