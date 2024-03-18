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Люди пугаются и убегают: парень родился с огромной рукой, она сейчас весит 9 кг
26-летний Малик Афтаб из Индии появился на свет с огромной рукой. По мере взросления она достигла веса в 9 кг. Об этом сообщает The Sun.
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По словам парня, врачи до конца не могут понять, почему так произошло. Люди на Афтаба реагируют по-разному. Кто-то закрывает глаза при встрече или уходит на далекую дистанцию. Многие боятся, а есть и такие, кто относится с пониманием.
У Малика нет официального диагноза. Но, такая аномалия, как у него, могла возникнуть из-за сидромом Протея. Редкое заболевание в медицинской литературе встречалось лишь 200 раз. Из-за него срастаются кости, кожа и другие ткани, особенно в конечностях.
За этим состоянием может стоять генетика. Последствия, в будущем, плачевные – рак, неправильное формирование кровеносных сосудов, заболевания легких.
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина засунул в член батарейки, они взорвались внутри.
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