Преждевременные роды и осложнения: беременным украинкам следует вакцинироваться от COVID

Вакцины безопасны для беременных, и их можно вводить в течение любого триместра.

| Автор: Соколенко Виктория

Коронавирус может стать особо опасным для будущих мам. Ведь болезнь способна вызвать преждевременные роды и осложнения, а ребенок попадет в реанимацию. Об этом предупредили в МОЗ.

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Украинкам не следует откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и прививались ранее, рекомендовано сделать бустерную прививку.

"Для прививок беременных и кормящих грудью предпочитают мРНК-вакцины — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, то можно использовать вакцину Janssen", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что названа неожиданна причина, которая ведет к раку матки.

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