Преждевременные роды и осложнения: беременным украинкам следует вакцинироваться от COVID
Коронавирус может стать особо опасным для будущих мам. Ведь болезнь способна вызвать преждевременные роды и осложнения, а ребенок попадет в реанимацию. Об этом предупредили в МОЗ.
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Украинкам не следует откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и прививались ранее, рекомендовано сделать бустерную прививку.
"Для прививок беременных и кормящих грудью предпочитают мРНК-вакцины — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, то можно использовать вакцину Janssen", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что названа неожиданна причина, которая ведет к раку матки.
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