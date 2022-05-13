В Испании предлагают ввести отпуск из-за болезненных месячных

17 мая в испанский совет министров должен поступить законопроект, который касается месячных и абортов.

В Испании могут разрешить женщинам брать отгулы в связи с менструацией раз в месяц. Кроме того, на законодательном уровне может закрепиться право на аборт без разрешения родителей для 16-летних девочек, пишет El Pais.

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В правительство поступит документ, предусматривающий трехдневный отпуск для жительниц с болезненными месячными. При необходимости он продлевается до 5 дней. Под болезненностью авторы закона предусматривают диарею, сильную головную боль, лихорадку.

Среди другого, в стране предлагают отменить налог на добавленную стоимость для определенных предметов женской гигиены, а также установить требование бесплатно выдавать в школах гигиенические средства для девочек.

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Еще одна норма инициативы – проведение аборта по собственному желанию. На данный момент разрешено прерывать беременность девушкам старше 18 лет в течение первых 14 недель.

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